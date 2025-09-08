Бывший СССР
В России назвали цель удара по мосту в Кременчуге

«МК» раскрыл последствия удара по мосту в Кременчуге для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Военный эксперт Владимир Попов в беседе с «МК» назвал цель удара по мосту в украинском Кременчуге и раскрыл последствия атаки для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседник издания напомнил, что мосты, автодороги, железнодорожные объекты поражаются в интересах проведения специальной военной операции (СВО), здесь нет политического контекста. Повреждение инфраструктуры лишает украинские войска возможности подвоза боеприпасов, вооружения, ротации личного состава.

«Блокирование переброски резервов — это очень важно. Поэтому нам необходимо по-максимуму затруднить противнику коммуникационные связи. И это делается достаточно грамотно, планово и правильно», — заявил Попов.

Он также оценил количество беспилотников или ракет, необходимое для выведения моста из строя. По словам эксперта, при точном попадании в промежуточные опоры достаточной одной мощной ракеты, чтобы произошла детонация и обрушение одного большого пролета.

Удар беспилотника «Герань» Вооруженных сил (ВС) России по Крюковскому мосту в Кременчуге был нанесен в ночь на 7 сентября, произошел взрыв, а затем пожар. Канал «Военная хроника» назвала удар самой необычной атакой Российской армии за последнее время. Уточнялось, что уничтожить мост не удалось, однако он получил повреждения и будет несколько дней закрыт на ремонт.

