В России оценили риски подорожания популярного вида мяса

«Руспродсоюз»: Цены на свинину в РФ будут зависеть от себестоимости производства

Розничные цены на свинину, являющуюся одним из самых популярных видов мяса в России, будут зависеть от ряда факторов. Об этом заявил заместитель главы «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, его слова приводит ТАСС.

Доступность свинины на внутреннем рынке, отметил эксперт, будет во многом зависеть от стоимости производства этого вида мяса. К августу 2025 года ее оптовая стоимость выросла на 4,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигла отметки в 209,6 рубля за килограмм, напомнил Леонов.

В дальнейшем на ситуацию также будет оказывать влияние баланс спроса и предложения на внутреннем рынке. Кроме того, многое зависит от объемов экспорта свинины. Резкий рост вывоза этого вида мяса за границу может негативным образом отразиться на розничных ценах в РФ, резюмировал замглавы отраслевой ассоциации.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Суетин предупредил россиян о вероятном подорожании свинины на 5-10 процентов во второй половине 2025 года. Аналитик напомнил, что в январе-апреле выпуск этого вида мяса в РФ сократился на 1,1 процента в годовом выражении. Кроме того, в стране наблюдается снижение поголовье свиней в домохозяйствах, а желающих разводить поросят становится все меньше, посетовал эксперт.