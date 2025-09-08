Россия
17:48, 8 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали слова о новом этапе украинского конфликта

Депутат Швыткин: Удар по мосту через Днепр парализует логистику ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Удар Вооруженных сил России по мосту через Днепр можно считать новым этапом украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он объяснил, что повреждение сооружения может парализовать логистику противника.

«Мост через Днепр — это стратегический объект, через который идет вся логистика, обеспечение войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе, со стороны других государств. Поэтому для нас этот удар имеет очень большое значение, ведь он препятствует логистике противника», — объяснил политик.

Он добавил, что Россия впервые нанесла удар по данному объекту, что дает основания говорить о начале нового этапа боевых действий. Швыткин также подчеркнул, что ВС России действовали, исходя из замысла Генштаба.

«Именно удар по мостам — это серьезная парализация действий ВСУ. Кроме того, мы знаем и об ударах по военной инфраструктуре в Киеве, что также можно считать важным этапом», — заключил депутат.

Удар беспилотника «Герань» Вооруженных сил России по Крюковскому мосту в Кременчуге был нанесен в ночь на 7 сентября. Военкор Александр Коц отметил, что этот удар осложнит логистику Вооруженных сил Украины.

