23:41, 7 сентября 2025

Военкор оценил последствия удара по мосту в Кременчуге для ВСУ

Военкор Коц: Удар по мосту в Кременчуге осложняет логистику ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военкор Александр Коц оценил последствия удара по Крюковскому мосту в Кременчуге для Вооруженных сил Украины. Он отметил, что разрушение магистрали осложнит логистику ВСУ.

Журналист назвал мост стратегическим, указав, что по нему проходят железнодорожная и автомобильная ветки, кроме того, мост посередине оснащен механизмом, который поднимает пролет для прохода больших судов по Днепру.

По словам военкора, по мосту идут поезда из Харькова в Одессу, проходят две дороги государственного значения: БориспольДнепропетровскЗапорожье и Полтава — Александрия.

«Одним ударом, похожим на пробный, по факту временно перекрыто автомобильное и железнодорожное сообщение. Плюс заперта возможность прохода больших судов. По факту, серьезно осложнена логистика, которая будет требовать больше времени и ресурсов», — заключил Коц.

Удар беспилотника «Герань» Вооруженных сил (ВС) России по Крюковскому мосту в Кременчуге был нанесен в ночь на 7 сентября, произошел взрыв, а затем пожар. Канал «Военная хроника» назвала удар самой необычной атакой Российской армии за последнее время. Уточнялось, что уничтожить мост не удалось, однако он получил повреждения и будет несколько дней закрыт на ремонт.

