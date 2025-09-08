Мир
В США высказались о продолжении конфликта на Украине

Профессор США Миршаймер: На Украине понимают бессмысленность борьбы с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что политические силы на Украине и в других странах, поддерживающих власти Киева, начали осознавать бесперспективность дальнейшего конфликт. Об этом он высказался на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано.

Миршмайер указал, что Украина находится в действительно серьезной беде и многие это понимают.

«Я бы предположил, что некоторые из них, включая [президента Украины Владимира] Зеленского, все еще верят, что могут изменить ситуацию в свою пользу. <…> Если послушать их разговоры, они все еще продвигают планы и стратегии о том, как спасти Украину», — отметил эксперт из США.

Ранее полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США идут по тупиковому пути поддержки Украины. «В целом все это нелепо», — отметил он.

