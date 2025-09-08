Полковник в отставке Макгрегор: США идут по тупиковому пути поддержки Украины

Полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что пока Россия и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сотрудничают для взаимной выгоды, США оказывают поддержку Украине в ее тупиковом положении. Об этом он высказался на YouTube-канале Deep Dive.

«В целом все это нелепо. Мы продолжаем следовать тому пути, который однозначно не приведет нас к успеху. Тем не менее, мы отлично справляемся с отчуждением от остального мира», — подчеркнул военный.

Макгрегор добавил, что события в Китае должны были показать Западу, что страны Глобального Юга запугать невозможно.

Ранее Макгрегор призвал США выиграть войну с преступностью внутри страны. «Война, которая должна быть выиграна, — это война внутри нашей страны; война за соблюдение закона, за ликвидацию преступников, убивающих наших мужчин, женщин и детей», — сказал он.