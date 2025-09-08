Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:58, 8 сентября 2025Мир

Военный призвал США выиграть одну войну

Экс-полковник Макгрегор призвал США выиграть войну с преступностью внутри страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что США сейчас нужно выиграть одну войну — борьбу против преступности внутри страны. Об этом он написал в социальной сети Х.

Таким образом Макгрегор оценил сообщения, что американские военные в Карибском море нанесли удар по судну с наркотиками, которое отплыло из Венесуэлы.

«Война, которая должна быть выиграна, — это война внутри нашей страны; война за соблюдение закона, за ликвидацию преступников, убивающих наших мужчин, женщин и детей», — призвал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные нанесли «смертоносный удар» в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. Позже американский президент Дональд Трамп подтвердил слова Рубио насчет удара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава ДНР раскрыл подробности атаки ВСУ на донецкий парк

    В Стамбуле произошли стычки полиции и протестующих

    Украинский военный пожаловался на отсутствие огневой подготовки перед отправкой на фронт

    Путин до конца года огласит послание Федеральному собранию

    Стало известно о возможном поражении ТЭЦ в Киевской области

    48-летняя светская львица снялась топлес для журнала

    Москва подготовилась к отопительному сезону

    Военный призвал США выиграть одну войну

    На балкон к москвичке заползла змея

    В Финском заливе испытали специальные заграждения от безэкипажных катеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости