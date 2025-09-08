Интернет и СМИ
00:08, 8 сентября 2025Интернет и СМИ

В Турции рассказали о попытке Ермака и Сырского дать взятку Линдси Грэму

Aydinlik: Ермак и Сырский пытались дать взятку Грэму ради поставок вооружений
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Турецкая газета Aydinlik рассказала, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и главком Вооруженных сил республики (ВСУ) Александр Сырский пытались дать взятку американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ради поставок вооружений.

Издание распространило видеозапись разговора между украинскими политиками, однако уточнило, что ее подлинность не подтверждается независимой экспертизой. На кадрах Ермак и Сырский обсуждают дефицит боеприпасов и участие некоторых деятелей США в делах Украины, в частности Грэма, который занимает наиболее жесткую позицию в отношении давления на Россию.

«Картина, вырисовывающаяся из разговора, поражает: речь идет о киевской сети лоббирования через взятки в США, заявлении Ермака о выплате денег сенатору за продвижение частных интересов», — говорится в материале.

Газета обратила внимание, что политики говорят на русском языке, несмотря на официальную риторику. В ходе беседы также прозвучали имена «Ринат» и «Беня». Журналисты предположили, что речь может идти об украинском бизнесмене Ринате Ахметове и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что власти Украины демонстрируют все более авторитарные черты, а уровень коррупции в стране остается критическим.

