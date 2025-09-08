Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:11, 8 сентября 2025Экономика

Ведущая экономика Европы резко снизила торговлю с Россией

Destatis: Импорт из России в Германию упал почти на 44 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В июле 2025 года экспорт из Германии — ведущей экономики Европы — в Россию сократился на 12,4 процента, если сравнивать с июнем, и на 19,8 процента относительно июля 2024 года. Это подсчитало Федеральное статистическое управление Германии (Destatis).

Что касается импорта из России, то в июле он упал на 43,9 процента относительно июня и на 40,3 процента по сравнению с показателями июля 2024 года.

Большая часть экспорта немецкого в июле 2025 года была направлена ​​в США. В июле он снизился на 7,9 процента по сравнению с июнем 2025 года. Это стало четвертым ежемесячным снижением подряд и самым низким показателем с декабря 2021 года. По сравнению с июлем 2024 года экспорт в США упал на 14,1 процента. Экспорт в КНР потерял 7,3 процента по сравнению с июнем 2025 года.

Основная часть импорта в июле 2025 года пришлась на Китай, который поставил в Германию товаров на 14,3 миллиарда евро, или на 2,4 процента меньше, чем в предыдущем месяце. Импорт из США упал на десять процентов.

По данным китайской таможни, объем торговли между Россией и Китаем сократился в январе-августе на 8,4 процента, до 143,76 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет договора — нет отказа». Бывший президент России заявил о праве требовать репарации от Финляндии

    Назван возможный стимул для Трампа ввести санкции против России

    Монсон предложил провести бой Дзюбе

    В России признали начало строительства «Силы Сибири-2» без контракта

    Стало известно о заработках ВСУ на пристрастии российских детей

    Ведущая экономика Европы резко снизила торговлю с Россией

    В Германии разгорелся скандал вокруг Мерца и его жены

    Израиль пригрозил разрушить Газу

    В России объявили в розыск литовского журналиста за его посты

    Народный артист РСФСР признался в лудомании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости