Ведущая экономика Европы резко снизила торговлю с Россией

Destatis: Импорт из России в Германию упал почти на 44 процента

В июле 2025 года экспорт из Германии — ведущей экономики Европы — в Россию сократился на 12,4 процента, если сравнивать с июнем, и на 19,8 процента относительно июля 2024 года. Это подсчитало Федеральное статистическое управление Германии (Destatis).

Что касается импорта из России, то в июле он упал на 43,9 процента относительно июня и на 40,3 процента по сравнению с показателями июля 2024 года.

Большая часть экспорта немецкого в июле 2025 года была направлена ​​в США. В июле он снизился на 7,9 процента по сравнению с июнем 2025 года. Это стало четвертым ежемесячным снижением подряд и самым низким показателем с декабря 2021 года. По сравнению с июлем 2024 года экспорт в США упал на 14,1 процента. Экспорт в КНР потерял 7,3 процента по сравнению с июнем 2025 года.

Основная часть импорта в июле 2025 года пришлась на Китай, который поставил в Германию товаров на 14,3 миллиарда евро, или на 2,4 процента меньше, чем в предыдущем месяце. Импорт из США упал на десять процентов.

По данным китайской таможни, объем торговли между Россией и Китаем сократился в январе-августе на 8,4 процента, до 143,76 миллиарда долларов.