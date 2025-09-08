Весившая 121 килограмм женщина застряла в свадебном платье и похудела вдвое

Весившая 121 килограмм британка похудела вдвое после того, как застряла в платье

Жительница Великобритании, которая весила 121 килограмм, сумела похудеть вдвое после того, как застряла в свадебном платье во время примерки. Свою историю она рассказала What’s The Jam.

Кира Аллен из Бирмингема рассказала, что всю жизнь заедала любые неприятности, никогда не занималась спортом и ненавидела ходить пешком. Аллен каждый день заказывала фастфуд и могла съесть большую пачку печенья за один раз.

Меня бесило, что я настолько нездорова. У меня болели колени в 25 лет, я не могла стоять больше часа, потому что спина начинала просто разваливаться на части. Я ненавидела смотреться в зеркало, а походы по магазинам были настоящим адом Кира Аллен

В 2021 году они с бойфрендом собрались пожениться. Женщина отправилась в свадебный салон, чтобы примерить платья, и застряла в одном из них. Освободиться удалось только с помощью сотрудницы салона, которой пришлось надорвать свадебный наряд. Вскоре врачи заявили, что лишний вес британки опасен для здоровья, и предложили сделать операцию по уменьшению желудка. Это настолько напугало Аллен, что она решила похудеть без операций и уколов.

Мне было все равно, сколько времени это займет, но я решила сделать это сама. Было тяжело, но это было лучшее, что я сделала в жизни Кира Аллен

Британка отказалась от фастфуда, начала считать калории и сразу же увидела результат: только за первую неделю ей удалось сбросить четыре килограмма. За следующие три года Аллен похудела еще на 38 килограммов без походов в спортзал. Затем она стала каждый день водить сына в школу пешком. В 2024-м она записалась в спортзал и разработала собственную программу тренировок. В итоге Аллен удалось похудеть почти вдвое — на 59 килограммов.

«Теперь я чувствую себя потрясающе. Я была толстой всю жизнь — с детского сада, честно говоря, я всегда была крупной девочкой. Даже не могу описать свою радость. Очень собой горжусь», — сказала британка.

Она также отметила, что не сделала из еды своего врага и иногда ест вредные блюда, но всегда контролирует размеры порций. Аллен также отметила, что подсчет калорий, который помог ей, подходит не всем, и каждый должен подобрать свой метод похудения.

