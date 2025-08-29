Девушка похудела на 52 килограмма без походов в спортзал

TOI: Девушка из Туниса похудела на 52 килограмма благодаря ходьбе

Студентка из Туниса сумела похудеть на 52 килограмма за 11 месяцев без походов в спортзал и раскрыла секрет своего успеха. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

22-летняя Хиба Аллах Айади решила изменить образ жизни после того, как в очередной раз взвесилась. Девушка рассказала, что всегда была полной, однако однажды обнаружила, что при росте 177 сантиметров ее вес достиг 133 килограммов. «Я уставала даже от самых простых действий, казалось, что жизнь мне больше не принадлежит. В тот момент я поняла, что должна измениться. Не ради красоты, не для кого-то, а чтобы спасти свое здоровье и будущее», — рассказала Айади.

Она стала следить за питанием. На завтрак девушка съедала омлет с овощами, немного хлеба и пила чай, кофе или воду. Обедала Айади рисом или макаронами, курицей или другим белковым продуктом, а также большой порцией салата и фруктами. На ужин она съедала традиционный тунисский суп с бобами и овощами или салат с яйцом. При этом Айади старалась употреблять как можно меньше сахара, масла и соли.

Студентка не могла позволить себе ходить в спортзал, поэтому заменила все тренировки ходьбой. Айади утверждает, что упорство и постоянные усилия важнее в достижении цели, чем дорогое оборудование. В итоге за 11 месяцев ей удалось похудеть до 80 килограммов. «Похудение — не наказание. Это проявление уважения к своему телу и дарованной вам жизни. Я стала более здоровой, легкой и свободной не только телом, но и душой», — подытожила девушка.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании сумела похудеть на 127 килограммов. Она решила изменить образ жизни после страшного предостережения врачей.

