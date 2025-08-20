Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:59, 20 августа 2025Из жизни

Женщина похудела на 127 килограммов без операций ради детей

Жительница Великобритании сбросила 127 килограммов благодаря диете и ходьбе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: mirror.co.uk

Жительница Великобритании начала худеть, чтобы остаться в живых, и сбросила 127 килограммов без операций. Об этом она рассказала Need To Know.

По словам Сюзанны Эванс, проблемы с лишним весом начались у нее в 2008 году. Тогда не стало отца женщины, она была беременна и просто стала заедать стресс. Это привело к тому, что к 2014 году она не могла передвигаться без инвалидной коляски. В 2018 году вес Эванс достиг 195 килограммов, и врачи заявили, что ей осталось жить около месяца. Они утверждали, что, если женщина не сбросит лишний вес, ее органы начнут отказывать.

Эванс призналась, что боялась оставлять своих детей без матери. Женщина села на диету, отказалась от сахара и увлеклась ходьбой. Сначала, как вспоминает Эванс, она могла сделать всего пару шагов, а потом уже сама выгуливала собаку. В конце концов ей удалось похудеть на 127 килограммов.

Материалы по теме:
Они знают, как похудеть к лету Семь богинь кроссфита из Instagram
Они знают, как похудеть к летуСемь богинь кроссфита из Instagram
11 февраля 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Женщина продолжает вести здоровый образ жизни. Она заявила, что счастлива в новом теле. «И я так горжусь собой за то, что смогла это сделать», — отметила Эванс.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании похудел на 123 килограмма благодаря операции, чтобы снова иметь возможность водить машину. По словам мужчины, он решился на хирургическое вмешательство, когда перестал помещаться за рулем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

    Пес в очках из российского города проехался на иномарке

    Свекор Водяновой решил перебраться в виллу великого художника

    Мирный житель и боец самообороны пострадали при массированной атаке на российский регион

    Мужчина пришел с молотком в аэропорт Европы, поджег стойку регистрации и напал на персонал

    Израиль начал наступление на Газу

    Психотерапевт назвала способы побороть апатию и вялость

    Наследник престола высказался по поводу обвинений в изнасилованиях в адрес сына принцессы

    59-летняя Холли Берри опубликовала фото в прозрачном платье без нижнего белья

    В России заметно подешевел ключевой продукт питания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости