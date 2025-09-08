Власти Джерси заподозрили Абрамовича в коррупции

The Guardian: Власти Джерси подозревают Абрамовича в коррупции и отмывании денег

Власти острова Джерси подозревают российского миллиардера Романа Абрамовича в коррупции и отмывании денег, об этом сообщает газета The Guardian.

Генпрокурор Джерса запросил документы федерального уголовного суда Швейцарии, касающиеся банковских счетов бизнесмена. Следствие хочет выяснить источники состояния Абрамовича, полученного в 1990-2000-е годы.

Миллиардер через своих адвокатов отверг обвинения, подчеркнув, что все предположения о его причастности к преступлениям являются ложными.

В июне стало известно, что власти Великобритании задумались о том, чтобы подать в суд на Абрамовича. Лондон рассчитывает таким образом взыскать с бизнесмена 2,34 миллиарда фунтов стерлингов из той выручки, которую тот получил от продажи футбольного клуба «Челси».

