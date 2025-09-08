Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:51, 8 сентября 2025Мир

Власти Джерси заподозрили Абрамовича в коррупции

The Guardian: Власти Джерси подозревают Абрамовича в коррупции и отмывании денег
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Власти острова Джерси подозревают российского миллиардера Романа Абрамовича в коррупции и отмывании денег, об этом сообщает газета The Guardian.

Генпрокурор Джерса запросил документы федерального уголовного суда Швейцарии, касающиеся банковских счетов бизнесмена. Следствие хочет выяснить источники состояния Абрамовича, полученного в 1990-2000-е годы.

Миллиардер через своих адвокатов отверг обвинения, подчеркнув, что все предположения о его причастности к преступлениям являются ложными.

В июне стало известно, что власти Великобритании задумались о том, чтобы подать в суд на Абрамовича. Лондон рассчитывает таким образом взыскать с бизнесмена 2,34 миллиарда фунтов стерлингов из той выручки, которую тот получил от продажи футбольного клуба «Челси».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали дронами парк в центре Донецка, ранены шесть человек. В момент удара там гуляли семьи с детьми

    Экс-замглавы Росприроднадзора отказали в помиловании

    Раскрыта модель смартфона с рекордной камерой

    В уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие

    Десантники уничтожили корректировщиков ВСУ под Часовым Яром

    Россия направила в Афганистан второй самолет с гуманитарной помощью

    Студентка элегантно поставила на место включавшую на полную громкость музыку соседку

    Под магазином нашли 317 скелетов

    Популярная телеведущая показала фигуру в купальнике

    Бюджетникам анонсировали повышение зарплат в октябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости