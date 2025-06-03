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11:44, 3 июня 2025Экономика

Британия пригрозила судом российскому миллиардеру

Bloomberg: Британия захотела взыскать с Абрамовича 2,34 миллиарда фунтов
Кирилл Луцюк
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Martin Meissner / AP

Власти Великобритании задумались о том, чтобы подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Лондон рассчитывает таким образом взыскать с бизнесмена 2,34 миллиарда фунтов стерлингов из той выручки, которую тот получил от продажи футбольного клуба «Челси». Как напомнило издание, последний был куплен американским инвестором Тоддом Боэли в мае 2022 года, после того как Абрамович попал под санкции Великобритании и Европейского союза. С тех пор доходы от продажи клуба были заморожены на его банковском счете.

Средства, которые надеется получить правительство Соединенного Королевства в случае победы в суде, будут направлены на помощь Украине.

О том, что сделка по продаже лондонского футбольного клуба «Челси» официально завершена, сообщалось в мае 2022 года. По опубликованным тогда сведениям, сумма сделки оценивалась в 5,33 миллиарда долларов.

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