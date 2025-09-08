Внешность Джессики Симпсон на красной дорожке премии удивила фанатов

Американская певица Джессика Симпсон появилась на красной дорожке музыкальной премии MTV VMA 2025 и подверглась обсуждениям в сети. На соответствующие комментарии в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Page Six.

45-летняя исполнительница вышла в свет в черном корсетном платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали трусы того же цвета. При этом она подобрала к наряду открытые туфли на широкой подошве, а в качестве украшений выбрала сияющие кольца и длинные серьги.

Поклонники удивились внешности знаменитости. По их мнению, ее лицо визуально помолодело. «Это Джессика Симпсон? Не похожа! Но выглядит она отлично», «Я знаю, что это не она», «Джессика Симпсон сейчас с нами в комнате?», «На секунду мне показалось, что это Эддисон Рэй», «Она выглядит так, будто у нее была аллергическая реакция на просроченную курицу», — комментировали они снимки, опубликованные в соцсети.

В июле Джессика Симпсон похвасталась фигурой в откровенном наряде.