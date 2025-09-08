Внук де Голля: Отстаивание базовых ценностей является главной силой России

Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля, назвал главную силу России. Об этом он заявил на выступлении перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета (РГСУ), передает ТАСС.

«Россия защищает фундаментальные ценности, и в этом ее сила. Я считаю, что для реального мира будущего нам нужно ориентироваться на то, что сейчас делает БРИКС, ШОС», — сказал он.

По мнению Пьера де Голля, утрата базовых общечеловеческих ценностей создает вакуум, который в конечном итоге приводит к агрессии. Подобная тенденция, по его словам, наблюдается во многих европейских странах, и это видит весь мир.

Ранее Пьер де Голль заявил о желании переехать в Россию вместе с женой.