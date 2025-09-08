Мир
Внук де Голля назвал главную силу России

Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля, назвал главную силу России. Об этом он заявил на выступлении перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета (РГСУ), передает ТАСС.

«Россия защищает фундаментальные ценности, и в этом ее сила. Я считаю, что для реального мира будущего нам нужно ориентироваться на то, что сейчас делает БРИКС, ШОС», — сказал он.

По мнению Пьера де Голля, утрата базовых общечеловеческих ценностей создает вакуум, который в конечном итоге приводит к агрессии. Подобная тенденция, по его словам, наблюдается во многих европейских странах, и это видит весь мир.

Ранее Пьер де Голль заявил о желании переехать в Россию вместе с женой.

