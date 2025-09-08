Бывший СССР
Во вторгнувшуюся в Курскую область бригаду ВСУ назначили советницу по гендерным вопросам

В 22-й ОМбр ВСУ назначили советницу по гендерным вопросам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В 22-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавшей во вторжении в Курскую область, назначили советницу по гендерным вопросам. Об этом подразделение сообщило в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что соответствующую должность заняла Дарья Мяшкур. Утверждается, что такое решение должно помочь обеспечить равные права для бойцов ВСУ разного пола, а также противодействовать гендерной дискриминации в украинских войсках.

Ранее депутат Верховной Рады Юлия Яцык заявила, что женщины, служащие в рядах ВСУ, сталкиваются с домогательствами со стороны мужчин, однако предпочитают не говорить об этом публично. По ее словам, их нежелание «развивать ситуацию» становится проблемой.

