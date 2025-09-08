Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:03, 8 сентября 2025Бывший СССР

Военкор раскрыл подробности удара по самой мощной ТЭС в Киевской области

Военкор Котенок: ВС РФ ударили по самой мощной в Киевской области ТЭС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссийские войска

Фото: ДСНС України

Российские войска в ходе ночной атаки нанесли с помощью дронов удар по Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС), самой мощной в Киевской области. Подробности удара раскрыл в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

«Ночью под удар [дронов] "Герань" попала Трипольская ТЭС — в прошлом самая мощная электростанция в Киевской области», — рассказал военкор.

Он отметил, что энергообъект обеспечивал электричеством Черкасскую и Житомирскую области.

Российские войска нанесли удар по станции в ночь на 8 сентября. В украинской прессе сообщили, что в Киеве и области после атаки начались перебои электричества.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    Украина выпустила по российским объектам умные авиационные бомбы

    Премьер Украины прогулялась с западными дипломатами по крыше горевшего здания кабмина

    Раскрыты подробности расправы над пропавшей матерью детей-инвалидов в российском регионе

    Редчайшее лунное затмение над Москвой попало на видео

    Россияне ринулись брать кредиты

    Лавров рассказал о возможном матче между сборными России и США по футболу

    В Евросовете призвали не ограничиваться санкциями против России

    Военкор раскрыл подробности удара по самой мощной ТЭС в Киевской области

    Названа самая распространенная позиция европейских политиков по переговорам с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости