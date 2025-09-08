Забота о себе
14:33, 8 сентября 2025Забота о себе

Врач посоветовала натуральный «допинг» для мозга

Нутрициолог Чаевская: Две-четыре чашки зеленого чая в день помогут мозгу
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Помочь работе мозга может свежезаваренный зеленый чай, заявила нутрициолог Наталья Чаевская. Об этом напитке она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Зеленый чай врач назвала натуральным «допингом» для мозга. «Главный секрет в его составе: витамины, минералы, антиоксиданты, катехины. Отдельно стоит упомянуть о катехине EGCG, так как он отвечает за "клеточную уборку", которая помогает мозгу избавляться от накопившихся токсинов», — отметила Чаевская. Специалистка посоветовала выпивать две-четыре чашки качественного свежезаваренного чая в день, чтобы получить положительный эффект.

Она уточнила, что зеленый чай следует заваривать две-три минуты при температуре воды 70-80 градусов. Из-за содержания кофеина чувствительные люди могут испытывать учащенное сердцебиение или проблемы со сном при чрезмерном употреблении, предупредила она.

Помимо этого, обратила внимание Чаевская, перед включением в рацион зеленого чая людям с заболеваниями ЖКТ нужно посоветоваться с врачом. Людям с анемией рекомендуется не пить чай сразу после еды, а делать перерыв минимум на час, заключила нутрициолог.

Ранее диетолог Антон Поляков призвал включить в рацион несколько продуктов для профилактики деменции. По его словам, для мозговой деятельности полезны ягоды, икра и жирная рыба.

.
