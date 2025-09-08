ВСУ пытались атаковать Тульскую область

Тульский губернатор Миляев: Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Тульской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 8 сентября, пытались атаковать Тульскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«В результате боевой работы минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника. Пострадавших нет», — сообщил Миляев.

Он добавил, что повреждений в регионе в результате атаки беспилотников не зафиксировано. Губернатор обратился к жителям и напомнил, что нельзя приближаться к упавшим беспилотникам, так как они могут содержать взрывчатые вещества. Кроме того, нельзя брать в руки элементы от взорвавшихся дронов, так как они могут быть обработаны отравляющими веществами.

По данным Минобороны, всего в ночь на 8 сентября над Россией перехватили 7 дронов. Больше всего летательных аппаратов — 3 — перехватили над Тульской областью. Еще 2 сбили над Смоленской областью, по одному перехватили над Брянской и Рязанской областями.