13:08, 8 сентября 2025

Желание защитить честь умершей матери привело россиянина в тюрьму

В Иркутской области суд приговорил мужчину к 7 годам за убийство отца
Варвара Митина (редактор)

Фото: ... / Getty Images

В Иркутской области суд приговорил к семи годам и месяцу колонии строгого режима 29-летнего местного жителя за жестокую расправу над отцом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Ранее мужчина был судим за кражу. Свою вину он признал.

По версии следствия, в феврале осужденный выпивал вместе с 54-летним отцом в его квартире на первом этаже. В какой-то момент между ними началась ссора. Она вспыхнула на почве негативных высказываний отца в адрес его покойной жены. Желая защитить честь умершей матери, подсудимый нанес 54-летнему отцу не менее 20 ножевых ранений.

После совершения преступления осужденный уснул, а проснувшись, завернул тело в простыню и сбросил его в отверстие в полу ванной комнаты. Затем он позвонил сестре, рассказал о случившемся и попросил привезти шуруповерт, чтобы заделать проем. Женщина сразу же сообщила о произошедшем в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве предстанет перед судом 50-летний россиянин, подозреваемый в расправе над внуком-младенцем.

