Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:03, 8 сентября 2025Россия

Жена бойца СВО заявила о систематическом избиении сына в детском саду

В Старом Осколе жена бойца СВО обвинила сотрудников детсада в избиениях детей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

В Старом Осколе жена бойца СВО обвинила сотрудников детсада в избиениях детей. Об этом сообщает сетевое издание «Бел.ру».

По словам россиянки, за короткий промежуток она дважды забирала ребенка из детсада с шишками и царапинами. При этом никаких внятных разъяснений о том, при каких обстоятельствах были получены травмы, она не получила. Жена военнослужащего уверена, что в учреждении практикуются методы физического воздействия на детей, в том числе и на ее ребенка.

На ее сообщение уже обратили внимание местные власти, 9 сентября в детском саду пройдет проверка.

Ранее в Белгородской области трое мужчин избили ребенка участника спецоперации. Ребенок забрался на крышу насосной станции, чтобы сделать фотографии — это не понравилось мужчинам. Они напали на мальчика, отобрали у него мобильный телефон и сломали велосипед.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось». В России рассказали о последствиях заявлений Путина о солдатах НАТО

    Мужчины вспомнили о самых приятных комплиментах от женщин

    Командование ВСУ признало превосходство российских войск над украинскими

    45-летняя Анна Семенович снялась обнаженной в ванне

    Пообщавшиеся с Путиным российские близнецы отправятся осуществить заветную мечту

    Курьер-мигрант на мопеде сбил российскую пенсионерку и ушел от наказания

    Женщина увидела мужа в ролике в соцсетях через семь лет после исчезновения

    Предсказан скачок цен на один вид мяса

    Бари Алибасов экстренно обратился к медикам

    Путин окажет помощь попавшей в кризис госкомпании на сотни миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости