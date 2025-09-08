Жена бойца СВО заявила о систематическом избиении сына в детском саду

В Старом Осколе жена бойца СВО обвинила сотрудников детсада в избиениях детей

В Старом Осколе жена бойца СВО обвинила сотрудников детсада в избиениях детей. Об этом сообщает сетевое издание «Бел.ру».

По словам россиянки, за короткий промежуток она дважды забирала ребенка из детсада с шишками и царапинами. При этом никаких внятных разъяснений о том, при каких обстоятельствах были получены травмы, она не получила. Жена военнослужащего уверена, что в учреждении практикуются методы физического воздействия на детей, в том числе и на ее ребенка.

На ее сообщение уже обратили внимание местные власти, 9 сентября в детском саду пройдет проверка.

Ранее в Белгородской области трое мужчин избили ребенка участника спецоперации. Ребенок забрался на крышу насосной станции, чтобы сделать фотографии — это не понравилось мужчинам. Они напали на мальчика, отобрали у него мобильный телефон и сломали велосипед.