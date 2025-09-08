Из жизни
10:24, 8 сентября 2025Из жизни

Женщина увидела мужа в ролике в соцсетях через семь лет после исчезновения

Женщина из Индии случайно нашла мужа, исчезнувшего семь лет назад
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com

В Индии женщина нашла пропавшего мужа через семь лет, заметив его на недавно снятом видео. Об этом сообщает Deccan Herald.

Жительница деревни Аттамау, штат Уттар-Прадеш, случайно увидела ролик в одной из соцсетей. На кадрах из видео она узнала своего исчезнувшего мужа — Джитендру. Мужчина, работавший разнорабочим на фабрике в Пенджабе, пропал в 2018 году, через год после того, как женился. Внезапное исчезновение заставило его родственников и беременную жену поверить в его возможную смерть. Полиция даже закрыла дело о его пропаже из-за давности.

После короткого расследования покинутая жена выяснила, что на самом деле ее супруг счастливо жил с другой женщиной все это время. Она немедленно сообщила об этом полиции. Правоохранители возобновили дело. Источник в полиции сообщил, что Джитендру доставят домой в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что 45-летний мужчина из США инсценировал собственное утопление в озере, чтобы оставить жену и троих детей и встретиться с любовницей в Грузии. Его приговорили к тюремному сроку.

