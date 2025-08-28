Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:05, 28 августа 2025Из жизни

Раскрыта тайна инсценировавшего смерть и оказавшегося в Грузии многодетного отца

CNN: Американец инсценировал смерть и уехал от семьи к любовнице в Грузию
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: WFRV Local 5 / YouTube

45-летний мужчина из США инсценировал собственное утопление в озере, чтобы оставить жену и троих детей и встретиться с любовницей в Грузии. Об этом сообщает CNN.

Американец Райан Боргвардт из города Уотертаун пропал на озере Грин-Лейк в августе 2024 года. Его автомобиль и трейлер были найдены брошенными. Семья обратилась за помощью в полицию. Спустя восемь недель активных поисков спасатели обнаружили его перевернутый каяк и спасательный жилет. Позже неизвестный рыбак вытащил из вод озера удочку, кошелек, ключи и водительское удостоверение Боргвардта.

В ходе расследование, выяснилось, что за два месяца до исчезновения Боргвардт подал заявление о потере паспорта и получил новый документ. Затем он перевел деньги в зарубежный банк, сменил адрес электронной почты, оформил полис страхования на 375 тысяч долларов (36,7 миллиона рублей), а также прошел процедуру реверсивной вазэктомии, вернув себе возможность зачать ребенка. Все указывало на то, что Боргвардт готовился к исчезновению.

Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

Позже мужчина сам вышел на связь и рассказал, как, перевернув каяк, доплыл до берега на надувном плоту, ночь проехал на электровелосипеде, затем покинул страну на автобусе и через Торонто и Париж добрался до Тбилиси. Он уехал в Грузию к любовнице из Узбекистана, с которой познакомился в интернете весной 2024 года.

Сотрудники полиции убедили его вернуться в США в декабре 2024 года. Суд округа Грин-Лейк приговорил его к 89 дням тюрьмы — именно столько дней полиция потратила на поиски. Он также выплатил компенсацию 30 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей), которая покрыла расходы на поисковую операцию. Жена развелась с Боргвардтом весной 2025 года.

Ранее бывший полицейский из Великобритании расправился в США с женой, которая раскрыла его тайну. В ходе следствия он обвинил в преступлении внучку женщины и ее бойфренда, которые якобы пытались инсценировать ограбление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков». Выданы ордера на арест шести граждан Украины

    ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников за ночь

    Ким Чен Ын вместе с Путиным посетит военный парад в Китае

    В США испугались неспособности окружения Трампа остановить его

    В Госдуме назвали срок подготовки законопроекта об использовании питбайков

    Вероятность мирного урегулирования на Украине до конца года оценили

    Раскрыта тайна инсценировавшего смерть и оказавшегося в Грузии многодетного отца

    53-летняя телезвезда похвасталась фигурой в бикини

    Некоторым посетителям «Крокуса» удалось спастись за минуты до теракта

    Метнувший камень в президента Аргентины мужчина задержан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости