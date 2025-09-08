Звезду «Форсажа» и «Доктора Хауса» уволили из-за диагноза

Актер Грег Сайпс обвинил Warner Bros. в увольнении из-за болезни Паркинсона

Актер Грег Сайпс, известный по ролям в сериале «Доктор Хаус» и фильме «Форсаж», пожаловался, что его уволили с одного из проектов из-за диагноза. Об этом артист сообщил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По его словам, студия Warner Bros. отстранила его от работы в проектах «Юные титаны» и «Юные титаны, вперед!». Сайпс отметил, что это произошло на День святого Валентина. Тогда же он раскрыл, что ему диагностировали болезнь Паркинсона.

Сайпс опубликовал в соцсети призыв фанатов о создании петиции с требованием вернуть ему роль Зверобоя. Артист озвучивал героя в различных проектах с 2003 года.

Также в фильмографии артиста значатся другие хитовые шоу: «Утиные истории», «Гравити Фолз», «Черепашки-ниндзя» и другие.

Ранее стало известно, что американская актриса Эрин Мориарти, известная по роли Старлайт в сериале «Пацаны», рассказала о своих проблемах со здоровьем.