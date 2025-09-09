Аналитики раскрыли долю получающих премию россиян

Rambler&Co: Только 22 процента россиян регулярно получают премии

Аналитика показала, что только 22 процента сотрудников регулярно (каждый месяц или квартал как часть зарплаты) получают премии. Об этом свидетельствуют данные исследования медиахолдинга Rambler&Co, пишет RT.

По данным опроса, 8 процентов получают бонусы за отдельные проекты, а 18 процентов — лишь в исключительных случаях. Тем не менее 15 процентов имеют обязательную 13-ю зарплату раз в год, тогда как 26 процентов никогда не получали никаких премий.

Кроме того, 11 процентов рассказали, что их работа изначально не предполагает подобных выплат. По словам работников, практически всегда премии выплачиваются им в денежном эквиваленте — 88 процентов респондентов назвали именно данный вариант. Реже это бывают дополнительные дни отпуска (6 процентов), подарки/сертификаты (4 процента) или оплата отдыха и обучения (2 процента).

Ранее росисйский экономист Ирина Ахмадуллина подготовила сограждан к тому, что во втором полугодии 2025 года будут сокращаться премии. Кроме того, она пояснила, что некоторые работодатели предпочтут вообще отказаться от выплаты бонусов.