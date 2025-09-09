Экономика
06:23, 9 сентября 2025Экономика

Аналитики раскрыли долю получающих премию россиян

Rambler&Co: Только 22 процента россиян регулярно получают премии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Аналитика показала, что только 22 процента сотрудников регулярно (каждый месяц или квартал как часть зарплаты) получают премии. Об этом свидетельствуют данные исследования медиахолдинга Rambler&Co, пишет RT.

По данным опроса, 8 процентов получают бонусы за отдельные проекты, а 18 процентов — лишь в исключительных случаях. Тем не менее 15 процентов имеют обязательную 13-ю зарплату раз в год, тогда как 26 процентов никогда не получали никаких премий.

Кроме того, 11 процентов рассказали, что их работа изначально не предполагает подобных выплат. По словам работников, практически всегда премии выплачиваются им в денежном эквиваленте — 88 процентов респондентов назвали именно данный вариант. Реже это бывают дополнительные дни отпуска (6 процентов), подарки/сертификаты (4 процента) или оплата отдыха и обучения (2 процента).

Ранее росисйский экономист Ирина Ахмадуллина подготовила сограждан к тому, что во втором полугодии 2025 года будут сокращаться премии. Кроме того, она пояснила, что некоторые работодатели предпочтут вообще отказаться от выплаты бонусов.

