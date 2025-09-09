«Балтика» опровергла прекращение производства «девятки»

«Балтика» заявила об отсутствии планов прекращать производство пива «Балтика 9»

«Балтика» опровергла информацию о снятии с производства, кардинальном изменении рецептуры и дизайна, а также прекращении продаж пива «Балтика 9». Об этом пишет ТАСС.

«"Девятка", как ее называют наши потребители, останется в нашем ассортиментном портфеле», — цитирует агентство пресс-службу компании.

Там также отметили, что рады отклику, который получило сообщение о якобы прекращении «бренда-легенды, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости».

Производитель пива также отметил, что наряду с несколькими сортами номерной линейки «Балтики» была обновлена и рецептура «девятки», что анонсировалось ранее.

О перезапуске бренда компания объявила в мае. Указывалось, что изменения затронут «не только его позиционирование, но и цепочку создания продукта», благодаря чему некоторым из «номеров» «Балтики» вернут исторические вкусы, а каждый из них станет «не просто цифрой, а историей о конкретном стиле: от классического лагера до портера и специалитетов».