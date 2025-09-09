Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 9 сентября 2025Экономика

«Балтика» опровергла прекращение производства «девятки»

«Балтика» заявила об отсутствии планов прекращать производство пива «Балтика 9»
Дмитрий Воронин

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Балтика» опровергла информацию о снятии с производства, кардинальном изменении рецептуры и дизайна, а также прекращении продаж пива «Балтика 9». Об этом пишет ТАСС.

«"Девятка", как ее называют наши потребители, останется в нашем ассортиментном портфеле», — цитирует агентство пресс-службу компании.

Там также отметили, что рады отклику, который получило сообщение о якобы прекращении «бренда-легенды, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости».

Производитель пива также отметил, что наряду с несколькими сортами номерной линейки «Балтики» была обновлена и рецептура «девятки», что анонсировалось ранее.

О перезапуске бренда компания объявила в мае. Указывалось, что изменения затронут «не только его позиционирование, но и цепочку создания продукта», благодаря чему некоторым из «номеров» «Балтики» вернут исторические вкусы, а каждый из них станет «не просто цифрой, а историей о конкретном стиле: от классического лагера до портера и специалитетов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Революция поколения Z». Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и объявили о захвате власти в азиатской стране

    Стилист Рогов оценил образ дочери Бони в стиле 2000-х

    Стали известны сроки переезда «Роскосмоса» в Национальный космический центр

    Офис президента Непала сделал заявление после сообщений о его отставке

    Запасы HIMARS у ВСУ оценили

    Россиянку оставили ночевать в обезьяннике Таиланда из-за нехватки денег

    В РПЦ объяснили призыв священника обложить россиян десятиной

    Защита осужденного экс-замминистра обороны России Тимура Иванова обжалует приговор

    Лукашенко рассказал о криптоплатежах в Белоруссии

    Неожиданная находка на чердаке российского дома обернулась уголовным делом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости