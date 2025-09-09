Силовые структуры
08:40, 9 сентября 2025Силовые структуры

Бастрыкин заинтересовался устроившими охоту на бездомных школьниками

Главе СК Бастрыкину доложат о школьниках, нападавших на бездомных в Челябинске
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Председатель Следственного комитета России (СКР) потребовал предоставить ему доклад о трех школьников, которые нападали на бездомных в Челябинске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и доложить ему о ходе расследования дела.

Молодые люди 12-14 лет находили бездомных, издевались над ними и избивали, снимая это на видео. Одно из таких нападений закончилось летальным исходом для жертвы. Его сначала дезориентировали, прыснув в лицо струей из перцового баллончика, после чего стали наносить ему удары ногами и стеклянной бутылкой по голове. Еще двоим потерпевшим после нападения потребовалась госпитализация — их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

