11:29, 9 сентября 2025

Борис Джонсон призвал разрешить ВСУ бить по военным базам внутри России

Экс-премьер Британии Джонсон призвал разрешить ВСУ бить по базам внутри России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по военным базам внутри России. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Президент Трамп сам вполне справедливо отмечал: мы должны дать украинцам разрешение применять это оружие по базам», — заявил политик.

Он добавил, что сейчас Украина больше всего нуждается в финансовой помощи для развития оборонных способностей.

Ранее Джонсона уличили в незаконной деятельности. Стали известно, что бывший британский премьер воспользовался своим креслом и положением, чтобы получить выгодные международные связи и использовать их ради заключения бизнес-сделок после своего ухода в 2022 году.

