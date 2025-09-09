Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:20, 9 сентября 2025Мир

Бориса Джонсона уличили в незаконной деятельности

Guardian: Борис Джонсон использовал кресло британского премьера ради обогащения
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон воспользовался своим креслом и положением, чтобы получить выгодные международные связи и использовать их ради заключения бизнес-сделок после своего ухода в 2022 году. Об этом говорится в новом большом материале, выпущенном газетой The Guardian.

Информация появилась по результатам нескольких утечек с электронными письмами, счетами и деловыми контактами. В «Досье Бориса» указывается, что Джонсон лоббировал интересы частных структур у высокопоставленных иностранных чиновников.

По данным издания, экс-премьер получил более 200 000 фунтов стерлингов после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, хотя сам заявлял, что ему не платили. В министерском кресле Джонсон также мог совмещать финансирование из госбюджета и частные коммерческие интересы, а это противоречит предназначению выделяемых экс-премьерам средств публичной службы.

Ранее Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров России и Украины в 2022 году. По его словам, он хотел продемонстрировать видимую поддержку в урегулирования конфликта. Кроме того, он сказал, что люди по-разному могут относиться к срыву стамбульских договоренностей и решению президента Украины Владимира Зеленского продолжить участие в конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали причину неудач Украины на фронте

    Беспилотник атаковал флотилию Греты Тунберг на пути в Газу

    Вероятность финского сценария завершения конфликта на Украины оценили

    Молодая российская туристка пропала в курортном городе

    Голикова отметила ослабившиеся попытки отмены русской культуры

    Названы преимущества умного дрона-камикадзе «КУБ»

    В Сочи погиб мирный житель после атаки ВСУ

    В США предложили прекратить военную помощь Украине и другим странам

    Бориса Джонсона уличили в незаконной деятельности

    В Москве по делу о госизмене арестовали бизнесмена Деревянко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости