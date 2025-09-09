Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:11, 9 сентября 2025Экономика

В России возникли проблемы с дизельным топливом

ЦЦИ: Экспорт дизельного топлива из России падает на фоне проблем с производством
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Объем морского экспорта дизельного топлива из России в августе составил 3,32 миллиона тонн, что на 1,2 процента ниже, чем в июле. Об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

В последнюю неделю месяца отгрузки светлых нефтепродуктов из России упали на 14 процентов, до 666 тысяч тонн, а темных — на 22 процента, до 882 тысяч тонн. Основной причиной аналитики называют сокращение производства из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко считает, что часть выбывших мощностей удастся восстановить в сентябре, но о полном возвращении говорить пока рано. Даже если не учитывать возможные новые атаки беспилотников, часть ремонтов затянулась.

По сравнению с августом объем простоев на НПЗ вырос на 54 процента, до 6,4 миллиона тонн. Это больше, чем в мае 2022 года и мае 2020 года, когда наблюдались предыдущие максимумы.

Сильнее всего экспорт дизтоплива упал в Турцию — на 30 процентов по сравнению с июлем, до 850 тысяч тонн. Вместе с тем в два раза выросла отправка партий в Африку, до 880 тысяч тонн.

В обзоре ЦЦИ также указано, что выплата по топливному демпферу за август может сократиться на треть, до семи тысяч рублей за тонну из-за падения экспортных цен. По словам Дьяченко, такая ситуация станет ударом для нефтяных компаний. Если в ближайшие месяцы ситуация не изменится, то часть финансовых потерь переложат на внутренних потребителей.

Накануне, 8 сентября, стоимость дизельного топлива на Петербургской бирже с поставками на европейской части России выросла до максимальных с апреля 2024 года 63 023 рублей за тонну

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла элемент одной из самых мощных систем ПВО в мире

    Лукашенко потребовал срочно снизить инфляцию в Белоруссии

    Вэнс сравнил публикации о Трампе и Эпштейне с фейками о России

    Мост Трампа предложили построить в коридоре Алиева

    Премьер одной страны ушел в отставку из-за беспорядков

    Российские хакеры взломали сайты финансирующих ВСУ фондов

    Курс евро поднялся выше 98 рублей

    «Победа» изменила нормы провоза ручной клади в своих самолетах после решения суда. Сколько вещей можно брать с собой в салон?

    Внук де Голля объяснил необходимость получения гражданства России

    В Латвии испугались флага Российской империи и одной надписи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости