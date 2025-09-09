Путешествия
Еще один российский аэропорт приостановил полеты

Росавиация: В аэропорту Сочи в целях безопасности ограничили полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Darron / Unsplash

Ограничения на полеты введены еще в одном российском аэропорту — в Сочи. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Как уточнил представитель ведомства, меры были приняты в целях безопасности.

По данным Telegram-канала Shot, в Сочи прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на вторник, 9 сентября, ограничения на полеты также были введены в аэропорту Тамбова.

