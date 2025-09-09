Гуф прокомментировал причастность P.Diddy к убийству Тупака Шакура

Гуф заявил, что еще в 1996 году говорил о причастности P.Diddy к убийству Тупака

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, прокомментировал сообщения о возможном заказчике убийства культового рэпера Тупака Шакура. Пост он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я еще в 1996 году говорил пацанам, что это Паффи», — написал Гуф.

8 сентября сообщалось, что предполагаемый киллер, экс-участник преступной банды «Крипс» Дуэйн «Кефф Ди» Дэвис назвал американского музыканта и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy или Puff Daddy, заказчиком убийства Тупака.

Ранее Гуф отреагировал на желание челябинского миллиардера Игоря Рыбакова выкупить права на его первый альбом «Город дорог» с целью удалить его со всех площадок.