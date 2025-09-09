Apple представила совершенно новый iPhone 17. Какой получилась новая линейка и сколько смартфоны будут стоить в России?

Apple провела презентацию iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и Air

Корпорация Apple провела осеннюю презентацию, на которой показала линейку новых смартфонов и другие аксессуары. Запись мероприятия доступна на сайте компании.

Apple представила четыре новых iPhone

Как и ожидалось, компания представила четыре новых смартфона: iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, а также Air. В линейке больше нет базовой модели с увеличенным дисплеем Plus, ее место занял ультратонки 17 Air с толщиной корпуса 5,6 миллиметра.

iPhone 17 получил увеличенный до 6,3 дюйма экран с более тонкими рамками. К тому же смартфон наконец оснастили дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 герц и максимальной яркостью 3000 нит. Таким образом, он поддерживает функцию Always On Display, при которой даже в заблокированном состоянии на экране отображается важная информация.

Фото: Apple

Устройство работает на базе чипа Apple A19, который на 20 процентов мощнее прошлогоднего процессора и вдвое быстрее, чем в iPhone 13. Основных камеры две и обе имеют разрешение 48 мегапикселей. Фронтальная на 12 мегапикселей получила функцию Central Stage и центрует кадр по находящимся в поле зрения людям.

120 герц — максимальная частота обновления экрана iPhone 17

Смартфон будет доступен в пяти цветах: лавандовый, салатовый, голубой, черный и белый.

iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple

Apple продолжает экспериментировать с линейкой устройств и в этом году представила 17 Air. Диагональ экрана составляет 6,5 дюйма, а корпус выполнен из титана.

У него всего одна основная камера — 48-мегапиксельный широкоугольный модуль, способный, по заверениям Apple, заменить четыре камеры. Фронтальная камера имеет разрешение 18 мегапикселей и тоже подстраивает картинку под количество людей в кадре.

Процессор установлен как у старших моделей — A19 Pro, однако остальные характеристики компания не раскрывает. К примеру, до сих пор неясно какая у него емкость аккумулятора, что при таких габаритах критически важно. Apple лишь утверждает, что iPhone Air способен прожить «целый день».

Выпускается iPhone Air в четырех цветах: черный, белый, золотой и голубой.

Фото: Apple

iPhone 17 Pro получил алюминиевый корпус

iPhone 17 Pro получили обновленный дизайн, а также корпус из алюминия. Стоит напомнить, что с момента выхода iPhone X в 2017 году Apple выпускала свои самые дорогие смартфоны с корпусами из стали и титана. В линейке Pro два устройства: обычный на 6,3 дюйма и Max — на 6,9 дюйма.

Оба смартфона получили чип Apple A19 Pro с испарительной камерой, которая лучше отводит тепло. Система имеет по шесть ядер CPU и GPU. В сравнении с iPhone 16 производительность выросла на 40 процентов. Емкость аккумулятора не раскрыли, но Apple утверждает, что смартфоны обладают лучше автономностью в истории iPhone: до 39 часов воспроизведения видео на 17 Pro Max против 36 у 16 Pro Max.

Основных камеры три и все они с разрешением 48 мегапикселей. Телеобъектив теперь снимает с четырехкратным оптическим приближением, а при «обрезке» изображения до 12 мегапикселей можно достичь восьмикратного «оптического» зума. Фронтальная камера, как и у Air, на 18 мегапикселей.

Apple обновила часы и наушники

Помимо смартфонов, Apple представила новые поколения AirPods и Watch. Наушники AirPods Pro третьего поколения научились измерять пульс, а также переводить речь собеседника. Также компания утверждает, что система шумоподавления стала вдвое мощнее, а автономность выросла до 8 часов от одного заряда.

Apple Watch Series 11 получили увеличенную батарею и могут работать 24 часа без подзарядки, а также отслеживать повышение артериального давления и даже определять гипертонию. Компания улучшился сбор статистики сна. Watch SE получили поддержку жестов, новый процессор и функцию Always On. А новое поколение Watch Ultra оснастили увеличенным дисплеем, улучшенной батареей и поддержкой спутниковой связи.

Новые iPhone стали дороже

Все смартфоны новой линейки в минимальной версии имеют 256 гигабайт накопителя, при этом стоимость на некоторые модели выросла. iPhone 17 будет стоить в минимальной версии 799 долларов (около 68 тысяч рублей), Air — 999 долларов (84 тысячи рублей), 17 Pro и Pro Max будут стоить 1099 и 1199 долларов соответственно (92 и 100 тысяч рублей соответственно).

Фото: Apple

Мировые продажи новых смартфонов начнутся 19 сентября. Скорее всего, в России они появятся в тот же день, но по завышенным ценам. Так, Яндекс.Маркет в разговоре с «Лентой.ру» объявил, что iPhone 17 будет стоить в России 110 тысяч рублей, Air — 135 тысяч, 17 Pro и 17 Pro Max — 152 тысячи.