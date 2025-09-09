Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:57, 9 сентября 2025Мир

Катар отреагировал на удар Израиля по руководству ХАМАС

МИД: Катар осуждает удар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gil Cohen Magen / XinHua / Globallookpress.com

Катар осуждает атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе, целью которой были руководители палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в соцсети X.

«Катар решительно осуждает трусливую израильскую атаку, направленную против жилых домов, в которых проживали несколько членов Политического бюро ХАМАС в столице Катара, Дохе. Это преступное нападение представляет собой вопиющее нарушение всех международных законов и норм и создает серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности подданных и жителей Катара», — написал он.

Представитель дипведомства отметил, что Катар не намерен терпеть столь безответственное поведение Израиля и его действия, подрывающие безопасность в регионе и суверенитет эмирата. По его словам, расследование удара уже началось и ведется на самом высоком уровне.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили об ударе по высшему руководству ХАМАС в Дохе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Революция поколения Z». Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и объявили о захвате власти в азиатской стране

    Звезда сериала «Сплетница» раскрыла секрет идеального пресса

    Эксперт рассказал об ударе по генералам НАТО в Генштабе ВСУ

    Владелицу скандальной «тюрьмы для собак» в Подмосковье отпустили

    На ЗАЭС рассказали о рисках для станции из-за обстрелов ВСУ

    Отдыхающих в Турции россиян предостерегли от одного простого действия на улице

    ВВС США заключили контракт на замену ударивших по Ирану авиабомб GBU-57

    Россиянин получил срок за расчленение транссексуала

    США заявили о готовности Украины к заморозке линии фронта

    Россиянин устроил слежку за командованием воинской части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости