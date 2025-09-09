Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:32, 9 сентября 2025Культура

Клава Кока попала в базу «Миротворца»

Певица Клава Кока попала в базу данных сайта «Миротворец»
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) попала в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом пишет Telegram-канал PostNews.

Как следует из данных сайта, Высокова оказалась в базе дважды. Впервые артистка была добавлена туда в 2017 году за участие в мероприятиях в Донецке. Во второй раз, по данным PostNews, она была внесена в базу за перелет из Москвы в Симферополь.

Уточняется, что владельцы ресурса обвиняют певицу в публичной поддержке России, а также в сознательном нарушении границ Украины и покушении на ее территориальную целостность.

Ранее стало известно, что российский режиссер Жора Крыжовников, снявший сериалы «Слово пацана» и «Фишер», попал в базу «Миротворца». Там постановщик оказался якобы за нарушение государственной границы с целью проникновения в Крым.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто условие Запада для территориальных уступок России

    Выявлен картель участвующих в создании инфраструктуры для БАМа и Транссиба

    Стало известно о встречных боях в Сумской области

    Появились подробности о найденном под окнами элитного ЖК московском враче

    Оболгавшего полицейского экс-заключенного задержали в Москве

    Движение на Крымском мосту возобновили

    Иванку Трамп и Жизель Бюндхен сняли в бикини на яхте

    Венгрия анонсировала контракт на покупку газа на Западе

    Звезду сериала «Во все тяжкие» задержали за нападение со шлангом на женщин

    Авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза ручной клади

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости