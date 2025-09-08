Бывший СССР
Режиссер «Слова пацана» попал в базу «Миротворца»

Режиссер Крыжовников оказался в базе «Миротворца»
Жора Крыжовников

Жора Крыжовников. Фото: Global Look Press

Российский режиссер Жора Крыжовников, снявший такие сериалы, как «Слово пацана» и «Фишер», попал в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из данных сайта, в базе Крыжовников оказался якобы за «нарушение государственной границы с целью проникновения в Крым». Помимо этого, режиссера обвиняют в ведении незаконной коммерческой деятельности на полуострове. Также отмечается, что он принимал участие в съемках сериала «Ваша честь», которые велись в Крыму.

Уточняется, что в базе украинского сайта режиссер находится с декабря 2021 года.

3 сентября в базу «Миротворца» попал заслуженный артист России, исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский.

