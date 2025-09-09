Концерт пианиста Мацуева отменили из-за «международной ситуации»

Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Мацуева

Концерт народного артиста России пианиста Дениса Мацуева, запланированный на 21 ноября, отменен по решению Афинского государственного оркестра, пишет «Коммерсантъ».

«За годы своего существования оркестр служит... ценностям открытого диалога и уважения, определяющим европейское культурное сообщество. В связи с этим он принимает решение скорректировать свою программу, учитывая современную международную ситуацию», — приводятся слова из пресс-релиза коллектива.

Отмечается, что имя солиста, который заменит Мацуева, на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что вместо концерта Валерия Гергиева у Королевского дворца в итальянской Казерте провели проукраинский митинг.