Концерт пианиста Мацуева отменили из-за «международной ситуации»

Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Мацуева
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Концерт народного артиста России пианиста Дениса Мацуева, запланированный на 21 ноября, отменен по решению Афинского государственного оркестра, пишет «Коммерсантъ».

«За годы своего существования оркестр служит... ценностям открытого диалога и уважения, определяющим европейское культурное сообщество. В связи с этим он принимает решение скорректировать свою программу, учитывая современную международную ситуацию», — приводятся слова из пресс-релиза коллектива.

Отмечается, что имя солиста, который заменит Мацуева, на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что вместо концерта Валерия Гергиева у Королевского дворца в итальянской Казерте провели проукраинский митинг.

