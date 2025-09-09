Концерт пианиста Мацуева отменили из-за «международной ситуации»

Концерт народного артиста России пианиста Дениса Мацуева, запланированный на 21 ноября, отменен по решению Афинского государственного оркестра, пишет «Коммерсантъ».
«За годы своего существования оркестр служит... ценностям открытого диалога и уважения, определяющим европейское культурное сообщество. В связи с этим он принимает решение скорректировать свою программу, учитывая современную международную ситуацию», — приводятся слова из пресс-релиза коллектива.
Отмечается, что имя солиста, который заменит Мацуева, на данный момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что вместо концерта Валерия Гергиева у Королевского дворца в итальянской Казерте провели проукраинский митинг.