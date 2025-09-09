Лавров: Россия констатирует ослабление иммунитета к нацистскому вирусу у Запада

Россия констатирует ослабление иммунитета к нацистскому вирусу у целого ряда стран Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня в целом ряде государств Запада иммунитет к нацистскому вирусу ослаб», — сказал он.

По словам министра, на Западе, убежденном в собственной исключительности, забыли о том, к чему могут привести шовинизм, русофобия и антисемитизм, поэтому долгом России является пресечение подобных тенденций и борьба за историческую правду.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова к возобновлению диалога с Западом, но бизнеса как в прошлом уже быть не может.