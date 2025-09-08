Мир
14:29, 8 сентября 2025

Лавров оценил перспективы возобновления диалога с Западом

Лавров: Россия готова к диалогу с Западом, но бизнеса как в прошлом уже не будет
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва готова к возобновлению диалога с Западом, но бизнеса как в прошлом уже быть не может. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, то мы будем к этому готовы», — отметил глава МИД России.

При этом Лавров подчеркнул, что того бизнеса, который был в прошлом, уже не будет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что освободившимися после ухода крупных западных компаний нишами интересуются компании из других стран.

Представитель Кремля предупредил, что западным компаниям, которые непорядочно поступили при уходе с российского рынка, возвращение обойдется дорого.

