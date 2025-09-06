Экономика
09:41, 6 сентября 2025

В Кремле высказались об уходе крупных западных компаний из России

Песков: Компании из других стран интересуются освободившимися нишами в России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Нишами, освободившимися после ухода крупных западных компаний из России, интересуются компании из других стран. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Свято место, как мы знаем, пусто не бывает. Поэтому, разумеется, бизнес из других стран проявляет большой интерес», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что многие западные компании, которые ушли из страны в результате политического давления со стороны других государств, вернутся.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв предположил, что первыми на российский рынок захотят вернуться американские компании.

