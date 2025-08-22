Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:41, 22 августа 2025Россия

Путин высказался о возвращении западных компаний в Россию

Путин: Многие ушедшие из-за политического давления компании вернутся в Россию
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что многие западные компании, которые ушли из страны в результате политического давления со стороны других государств, вернутся в РФ. Об этом он рассказал в ходе встречи с сотрудниками российской атомной отрасли, передает ТАСС.

«Те, кто уходит со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, — уверен, они будут возвращаться», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что многие предприятия и сейчас работают в РФ.

Ранее сообщалось, что в России продолжают вести бизнес 328 американских компаний, хотя до февраля 2022 года их было больше 800. Оказалось, что 438 компаний из США либо полностью ушли с российского рынка, либо заморозили свой бизнес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл военное преимущество России

    Путин высказался о возвращении западных компаний в Россию

    Вэнс отверг обвинения в обысках у Болтона из-за критики Трампа

    Путин заявил о действиях России по защите населения Донбасса

    Путин рассказал об отношении к партнерам в атомной сфере

    Мать Овечкина высказалась о карьере сына после НХЛ

    Путин поделился своими мечтами

    Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной отрасли

    Россия и США начали обсуждать возможное сотрудничество в Арктике и на Аляске

    Путин выразил надежду на восстановление отношений с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости