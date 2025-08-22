Путин высказался о возвращении западных компаний в Россию

Путин: Многие ушедшие из-за политического давления компании вернутся в Россию

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что многие западные компании, которые ушли из страны в результате политического давления со стороны других государств, вернутся в РФ. Об этом он рассказал в ходе встречи с сотрудниками российской атомной отрасли, передает ТАСС.

«Те, кто уходит со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, — уверен, они будут возвращаться», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что многие предприятия и сейчас работают в РФ.

Ранее сообщалось, что в России продолжают вести бизнес 328 американских компаний, хотя до февраля 2022 года их было больше 800. Оказалось, что 438 компаний из США либо полностью ушли с российского рынка, либо заморозили свой бизнес.