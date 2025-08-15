Подсчитаны покинувшие Россию американские компании

РИА Новости: С февраля 2022 года Россию покинули больше 400 компаний из США

В России продолжают вести бизнес 328 американских компаний, хотя до февраля 2022 года их было больше 800. Об этом сообщило РИА Новости.

Оказалось, что 438 компаний из США либо полностью ушли с российского рынка, либо заморозили свой бизнес. Как правило, это промышленные фирмы или компании в сегменте IT. Среди них маркетплейс Amazon, онлайн-кинотеатр Netflix, производители компьютерных компонентов Nvidia и Intel, производитель сетевого оборудования Cisco. Также в этом списке Apple, производитель оборудования для отопления, вентиляции, кондиционирования Carrier, производитель микроэлектроники Microchip Technology.

Ушли из России 72 фирмы, торговавшие продуктами и потребительскими товарами. Например, это New Balance, Tommy Hilfiger и Victoria's Secret. Свернули деятельность и компании из отраслей развлечений, туризма и спорта. В их числе телеканал Discovery и Paramount Pictures Corporation. Еще 46 оставивших российских рынок занимались финансовыми и платежными услугами. Например, это Mastercard, Visa, PayPal и CityGroup.

Ранее заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что цена возвращения западных компаний на российский рынок должна быть выше, чем стоимость проданных активов.