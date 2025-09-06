Песков рассказал об условиях возвращения западных компаний в Россию

Песков: Поступившим непорядочно компаниям будет дорого вернуться в Россию

Западным компаниям, которые непорядочно поступили при уходе с российского рынка, будет дорого вернуться. Об условиях для иностранного бизнеса высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что существуют компании, которые ушли, оставив за собой право вернуться. Они выполнили свои обязательства перед сотрудниками и субъектами Российской Федерации. По словам Пескова, с ними следует вести уважительный диалог, соблюдая интересы России.

При этом, продолжил Песков, некоторые компании ушли и бросили сотрудников и обязательства перед ними. С этим бизнесом Россия будет разговаривать иначе. «Всех надо пускать. Им просто будет очень дорого сюда возвращаться. Они должны будут все оплатить — все, что тогда недоплатили», — сказал представитель Кремля.

Ранее в сентябре президент Владимир Путин сообщил, что ушедшие из России компании могут вернуться исходя из текущих условий.