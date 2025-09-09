Маск рассказал об отвращении из-за истории с расправой над украинкой в США

Маск обвинил CNN в расизме по отношению к белым из-за расправы над украинкой

Американский миллиардер Илон Маск обвинил телеканал CNN в проявлении расизма по отношению к белым, а также намеренном замалчивании информации об истории с расправой над украинской беженкой Ириной Заруцкой. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Откровенный расизм по отношению к белым на CNN просто поражает. Отвратительно», — возмутился предприниматель.

Так Маск прокомментировал пост другого пользователя Х, который возмутился тем, что репортеры CNN «направляют свою ярость не на кровожадного дьявола, а на посты в социальных сетях».

Ранее краудфандинговая платформа GoFundMe закрыла сбор средств на адвоката для Декарлоса Брауна-младшего, который расправился с украинской беженкой. На странице сбора отмечалось, что преступник является «такой же жертвой», как и Заруцкая.