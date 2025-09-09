Молодая российская туристка пропала в курортном городе

В Сочи 19-летняя туристка из Коломны села в такси и пропала

В Сочи 19-летняя туристка из подмосковной Коломны София Мамедова прибыла в местный аэропорт, села в такси и пропала. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Отмечается, что девушка прилетела в Сочи 3 января. Номер автомобиля такси, в который она села, не определили из-за плохого качества камеры. После этого Мамедова не выходила на связь.

В курортный город прибыл отец девушки, он помогает волонтерам в поисках.

