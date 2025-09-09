Путешествия
04:53, 9 сентября 2025
Путешествия

Молодая российская туристка пропала в курортном городе

В Сочи 19-летняя туристка из Коломны села в такси и пропала
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Сочи 19-летняя туристка из подмосковной Коломны София Мамедова прибыла в местный аэропорт, села в такси и пропала. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Отмечается, что девушка прилетела в Сочи 3 января. Номер автомобиля такси, в который она села, не определили из-за плохого качества камеры. После этого Мамедова не выходила на связь.

В курортный город прибыл отец девушки, он помогает волонтерам в поисках.

Ранее сообщалось, что путешественник отправился в поход по горам в России и загадочно исчез. Мужчина отбился от группы и ушел вперед по направлению к «домику молочника», после чего перестал выходить на связь.

    Все новости