Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Шувалов: 14 сентября в Москве возможно понижение температуры

В ближайшие дни в Москве похолодает. Об этом в беседе с изданием RT предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В течение рабочей недели погода в столице будет хорошей, успокаивает синоптик. В течение дня воздух будет прогреваться до плюс 18-21 градуса, а ночью температура не опустится ниже 10 градусов тепла. Изменения начнутся с воскресенья, 14 сентября. «Да, плюс 24 градусов, скорее всего, уже не будет», — допустил Шувалов. Резких перепадов температуры, по словам метеоролога, не ожидается — текущий антициклон не сменится еще долго.

При этом в ряде других регионов России уже прогнозируются ночные заморозки. В Пермском крае и Томской области столбики термометров опустятся до минус 1 градуса. До минус 2 градусов температура понизится в Башкортостане и Оренбуржье, Челябинской и Курганской областях. Заморозки до минус 3-5 градусов придут также в Тыву и Иркутскую область.