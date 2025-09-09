Силовые структуры
Описывающий схемы по отмыванию денег на помощи для СВО военный блогер попал на видео

Военного блогера и бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина уличили в использовании криминальных схем на специальной военной операции (СВО). Компрометирующее его видео опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах Алехин объясняет собеседнику необходимость соблюдения формальной законности поставок гуманитарной помощи.

Схема по отмыванию денег в рамках гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО выглядит следующим образом: предприниматель переводит 200 миллионов рублей в благотворительный фонд Алехина, который на 150 миллионов рублей закупает у этого же коммерсанта медикаменты, а оставшуюся часть в 50 миллионов рублей оставляет себе в качестве комиссии. Таким образом, «благотворитель» получает прибыль и «почет», как и военный блогер. При этом фактический объем лекарств при поставке участники схемы занизят.

Алехин подписал контракт со спецназом «Ахмат», получил там три награды, а спустя 23 дня ушел со службы, назвав произошедшее ошибкой, пишет «Царьград». Издание просит Следственный комитет России и военную прокуратуру разобраться в ситуации с военным блогером.

Алехин был советником экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, который был обвинен в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной и заключил досудебное соглашение по уголовному делу.

