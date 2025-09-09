Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:00, 8 сентября 2025Бывший СССР

Полковник раскрыл причину срочной мобилизации на Украине

Полковник Матвийчук: Экстренная мобилизация говорит о критическом положении ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Планы Киева провести экстренную мобилизацию показывают, что положение Украины на фронте является критическим. Своим мнением с корреспондентами «Московского комсомольца» поделился военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку живой силы — «некого ставить в окоп, некому обслуживать технику, вооружение». Матвийчук усомнился в реализации амбициозного плана украинских властей по мобилизации 120 тысяч человек. Он также отметил, что противостояние украинцев сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) нарастает и набирает обороты.

«Кроме того, они открыли ящик Пандоры, разрешив выезд из Украины молодым людям в возрасте до 22 лет. По данным некоторых экспертов, с Украины могут бежать 6,5 миллиона человек. А тех, которых можно было бы призвать, уже призвали», — высказался он.

В своей аналитике Матвийчук обратил внимание и на ситуацию с западным вооружением, которого фактически уже нет из-за прекращения поставок.

8 сентября стало известно о планах Киева мобилизовать 122 тысячи человек. Причиной оказался тотальный провал на фронте. По данным Telegram-канала Shot, основной упор планируется сделать на Днепропетровскую, Одесскую и Харьковскую области. Меньше всего, как раскрыли хакеры, от принудительной отправки на фронт должны пострадать Львовская, Волынская и Ивано-Франковская области.

В августе сообщалось о еще одном случае взлома базы данных ВСУ российскими хакерами. В распоряжении оказались терабайты информации, среди которой сведения о гибели более 1,7 миллиона бойцов ВСУ с начала СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию кабмина

    Советник Трампа резко высказался о БРИКС

    «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне удара по кабмину Украины

    Глава ДНР рассказал о последствиях ударов ВСУ

    Стала известна судьба украденной мошенниками квартиры Долиной

    МИД России отметил атаку иноагентов после слов Лаврова

    Полковник раскрыл причину срочной мобилизации на Украине

    Дачникам напомнили о штрафах за унесенные из леса деревья

    Стало известно об обучении боевиков мексиканского картеля на Украине

    В Германии выступили с обвинением в адрес Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости