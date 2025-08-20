«В их распоряжении терабайты информации». Российские хакеры взломали базу данных ВСУ. Как они это сделали и что узнали?

Вскрылись данные о гибели более 1,7 млн бойцов ВСУ с начала СВО

Российские хакеры из группировок Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini взломали базу данных Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате комплексного взлома персональных компьютеров и локальной сети сотрудников им удалось выяснить реальные потери украинской армии в ходе специальной военной операции (СВО).

Изучив картотеку противника, хакеры узнали, что за три года боевых действий украинские войска потеряли убитыми и пропавшими без вести 1 721 000 человек. Причем от года к году их становилось все больше. Так, в 2022 году ВСУ лишились 118,5 тысячи бойцов, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, а в текущем году потеряли рекордную 621 тысячу солдат.

Всего 1,7 миллиона файлов — с ФИО, описанием обстоятельств и местом гибели/пропажи, личными данными, контактами ближайших родственников и фото.

Хакеры добыли информацию с помощью новейшего вируса «Нюанс»

По данным Mash, хакеры взломали ПК и локальную сеть сотрудников Генштаба ВСУ с помощью новейшего вируса «Нюанс». Он действует исключительно на территории Украины. Вирус заражает устройство, скачивает данные и блокирует его без возможности восстановления.

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Уточняется, что в распоряжении российских программистов оказались терабайты информации о потерях противника, личные данные командования Сил специальных операций Украины (ССО) и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, а также списки стран — поставщиков вооружения и переданного оружия.

Российские хакеры заявили о взломе «цифрового мозга» ВСУ

В июле сообщалось, что хакеры из объединений KillNet, PalachPro и Beregini взломали программу украинской армии «Дельта», используемую для управления войсками, мониторинга позиций российских бойцов и контроля перемещения подразделений.

По данным СМИ, «Дельта» — цифровой мозг украинских военных, пользоваться ею ВСУ начали в 2023 году. При этом сообщалось, что украинские власти разместили инфраструктуру программного комплекса за пределами страны, чтобы защитить ее от обстрелов и кибератак, однако хакерам удалось обойти защиту и скачать все данные украинского командования.

Программа отображала карту в реальном времени с отмеченными позициями [армии России], интегрировала данные с дронов, спутников, разведки (в том числе артиллерийской) и перехватов данных. Например, если дрон фиксировал колонну техники, оператор отмечал ее и почти мгновенно наводил на нее [реактивную систему залпового огня] HIMARS или БПЛА

Как утверждалось, после взлома Главное разведывательное управление Украины приступило к аудиту безопасности и оценке возможностей российских хактивистов.